Команда Ігоря Костюка тепер знову має серію поразок за плечима.

Центральний матч двадцять третього туру української Прем’єр-ліги глядачі та експерти одностайно визначили ще заздалегідь. Але, якщо прибрати з поля зору потенційно чемпіонську зустріч черкаського ЛНЗ та донецького Шахтаря, цими святковими вихідними відбувалась ще одна гра, яка б радо посіла місце цієї пари з точки зору глядацького ажіотажу. Харківський Металіст 1925 приймав київське Динамо в Житомирі, і цю гру за певних обставин можна було вважати матчем за четверту сходинку турнірної таблиці.

Однак лише за умови, якщо б колективу Младена Бартуловича вдалось приборкати потенціал атаки команди Ігоря Костюка, коли суперники при цьому не забули й про ротацію у власному стартовому складі. Власне кажучи, "жовто-сині" в цій грі переважним чином тільки тим і займались, що руйнували атаки "біло-синіх", якім помітно не вистачало Матвія Пономаренка на вістрі.

Бо моменти в Динамо були непогані з передач Ярмоленка посеред першого тайму з правого флангу, однак Шапаренко та Волошин у зоні завершення не змогли прямувати м’яч у сітку з цілком непоганих положень. При цьому номінальні господарі почали програвати центр поля, що одразу зауважив Бартулович, тож ми побачили швидку заміну, а Баптістеллу прибрали із цієї зони потенційного ураження.

І на цьому гра фактично стала. Металіст 1925 перестав залишати простір суперникам на власній половині, але й попереду нічого сам не створював, тож усі замерли в очікуванні другого тайму, який насправді став лише логічним продовженням першого.

Бо свій найкращий момент Динамо змарнувало на 60 хвилині, коли Варакута парирував удар із лівого флангу штрафного перед собою, але Михайленко в падінні пробив над порожніми воротами з рикошетом від Шабанова. Більше киянам подібних нагод у цій грі створювати ніхто не дозволив, тож атака Костюка почала почувати себе неначе той вовк без зубів — наче й хочеться, але вхопитись нічим.

Ба більше — заключну чверть ігрової години Металіст 1925 більше тримав м’яч на чужій половині, і почався цей період матчу із стандарту Калітвінцева з правого флангу, який відскочив на межу воротарського до Когута, а рикошет від партнера замкнув Антюх. А от ті всі можливі руки та потенційна гра ланки атаки Металіста 1925 ними — залишимо відповідальним за арбітраж особам. У них завжди знайдеться якась цікава аргументація. Офсайду, наприклад, точно не було, бо Тимчик завалив лінію. А його команда в підсумку програла.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме Кудрівку, тоді як посеред тижня дограватиме матч проти рівненського Вереса, а київське Динамо прийматиме луганську Зорю.

Металіст 1925 — Динамо Київ 1:0

Гол: Антюх, 78

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Баптістелла (Калітвінцев, 27), Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60) — Забергджа (Антюх, 60), Петер (Мба, 76), Рашиця (Когут, 76).

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Коробов, 83), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 83), Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 76) — Ярмоленко (Редушко, 66), Герреро (Шола, 66), Волошин.

Попередження: Варакута — Волошин