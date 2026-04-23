Керманич Металіста 1925 прокоментував виліт із Кубка України.

Харківський Металіст 1925 напередодні поступився Чернігову в серії пенальті півфіналу Кубка України.

Металіст 1925 — Чернігів 0:0 (5:6 — пен.) Огляд півфіналу Кубка України

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важко щось говорити після такого матчу. Це трагедія для нас, дуже великий шок і в роздягальні хлопці... Ніхто нічого не говорив. Дуже важко щось говорити.

Хочу привітати Чернігів із перемогою. Молодці, бились і досягли свого. Нам потрібно рухатись далі та відходити від цього шоку.

М'яч у сітці має опинитись. Не хотів він сьогодні в сітку. Не знаю, що вам сказати, ми створили дуже багато моментів та награли не на один гол. Могли забити, проте голкіпер спіймав кураж, він у них герой сьогодні.

Було нервово. І в першому таймі не могли забити, потім забиваємо, проте VAR скасовує гол. Була нервозність, проте ми створювали моменти, потрібно було їх реалізувати. Не пам'ятаю такої футбольної трагедії. Це шок у моїй тренерській кар'єрі", — заявив хорватський фахівець.

У вирішальній грі Чернігів зіграє проти київського Динамо.