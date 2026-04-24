Досвідчений хавбек залишається в черкаському клубі до літа 2027 року.

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про продовження контракту з півзахисником Геннадієм Пасічем. Новий договір 32-річного хавбека розрахований до завершення сезону-2026/27.

Пасіч виступає за ЛНЗ із 2023 року. Раніше у своїй кар’єрі він також захищав кольори таких клубів, як Верес, Карпати, Олімпік Донецьк та Нафтовик-Укрнафта.

У поточному сезоні півзахисник провів 28 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим м’ячем — у грі проти Руха (2:1).

Наразі ЛНЗ посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 51 очко. У наступному турі команда під керівництвом Віталія Пономарьова 26 квітня прийме Металіст 1925.