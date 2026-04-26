Головний тренер киян пояснив причини провального першого тайму та розкрив секрет неймовірного перевтілення команди після перерви.

Післяматчева пресконференція головного тренера київського Динамо Ігоря Костюка у Кривому Розі розпочалася з важливих слів: наставник вшанував пам'ять загиблих і подякував ліквідаторам у день 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Проте головною темою спілкування із пресою стало обговорення справжнього дива, яке відбулося на футбольному полі. Матч у Кривому Розі став одним із найбільш божевільних в історії.

Після важкого першого тайму, у якому нападник господарів Мендоза зловив кураж і відзначився чотири рази, підопічні Ігоря Володимировича здійснили неймовірний камбек, відвантаживши супернику п'ять голів у другій половині зустрічі.

Ігор Костюк відверто прокоментував помилки команди в обороні на початку гри. За його словами, хоча Динамо й володіло ініціативою, гравці погано реагували на швидкі атаки суперника після втрат м'яча.

"Після підборів команда-суперник добре вибігала. Плюс Мендоза сьогодні феєрив. Ми не готові були до перебудови, коли він заходив у середину. Потрібно було страхувати, не давати бити. А ми низько сиділи... Також посприяв вітер: він бив з 30-ти метрів, і вітер так заколихав мʼяч, що наш воротар не зміг його відбити", — пояснив фахівець, також вказавши на позиційні недопрацювання центрального захисника Захарченка.

Відповідаючи на запитання про те, чи став цей поєдинок найбільш божевільним у його кар'єрі, наставник згадав схожий камбек з 0:3 на рівні юнацьких команд (U19), але підкреслив унікальність сьогоднішньої перемоги.

У перерві головним завданням було повернути гравцям холоднокровність та віру в себе.

"А в перерві ми сказали, що матч ще не програно, що ми володіємо ініціативою і треба просто забити свої мʼячі, треба вірити у свої сили, в команду. Сьогодні на полі була команда, яка відпрацьовувала за себе, за тих гравців, які помилялися, і вірила в перемогу", — наголосив керманич киян.

Ключову роль у цьому диво-матчі відіграли досвідчені лідери команди. Ігор Костюк підкреслив, що кияни створювали багато нагод, але до перерви їм бракувало саме класу в завершальній стадії. Вихід на поле Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка додав необхідної майстерності, що дозволило реалізувати моменти, відпрацювати на колектив та вирвати цю фантастичну перемогу.

Нагадаємо, другий м'яч Ярмоленка, став для нього 121-м в УПЛ.