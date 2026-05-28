Інше

Вихованець дортмундської Боруссії вирішив повісити бутси на цвях.

Півзахисник Толгай Арслан вирішив завершити кар'єру у віці 35 років. Про це футболіст повідомив у своїх соціальних мережах.

Останнім клубом 35-річного німця, який також мав турецьке громадянство, був японський Санфречче Хіросіма, де він виступав із літа 2024 року. В останньому сезоні він провів 14 матчів без результативних дій.

Також Арслан виступав за Бешикташ, Удінезе, Гамбург, Алеманнію, Мельбурн Сіті та Фенербахче. На його рахунку 545 матчів, 89 голів та 43 гольові передачі.

На клубному рівні Толгай ставав дворазовим чемпіоном Туреччини з Бешикташем, а також брав Кубок японської ліги та Суперкубок Японії.

Раніше повідомлялося, що Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри.