Стало відомо місце та дата проведення церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди.

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні, повідомляють організатори премії.

Церемонія пройде не в традиційному Парижі, а в Лондоні – в данину пам'яті легендарному англійцю Стенлі Меттьюзу, який став володарем нагороди у 1956 році.

Зазначимо, що цього року престижена премія відзначатиме 70-річчя з моменту свого заснування.

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є нападник ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле, а в номінації серед жінок перемогла іспанка Айтана Бонматі з Барселони.