Наставник Ліона переконаний, що український півзахисник ще зможе повністю розкрити свій потенціал у португальському клубі.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився щодо непростого періоду в кар'єрі українського півзахисника Георгія Судакова, який виступає за Бенфіку. Португальський фахівець переконаний, що проблеми гравця пов'язані не з браком майстерності, а з обставинами та процесом адаптації.

"Гравцям потрібні сприятливі умови, і я не сумніваюся у якостях Судакова. Можливо, він зараз перебуває не в тій обстановці. Коли я це говорю, мабуть, це пов'язано з тим, що спочатку він грав на позиціях, які йому не підходили, що, можливо, підірвало його впевненість".

Фонсека зазначив, що виступи за Бенфіку супроводжуються особливим тиском, який не кожному вдається подолати одразу.

"Перебування у Бенфіці для українського гравця дуже впливає на нього. Тиск інший, увага до нього інша. І це важкий час для гравців. Я анітрохи не сумніваюся в якостях Судакова і думаю, що у відповідній обстановці він стане дуже важливим гравцем для Бенфіки у майбутньому".

Як приклад тренер навів Романа Яремчука, який також переживав складний період під час виступів у Португалії.

"Можу навести приклад Романа Яремчука, який теж був там і відчував труднощі — це було під час початку війни. Він дуже стурбований ситуацією в Україні, як і його дружина. Потім він приїхав до Ліона і добре себе проявив. Це пов'язане з контекстом, з моментами. Я анітрохи не сумніваюся в якостях українських гравців Бенфіки", — підсумував тренер.

Раніше Брага відхилила варіант із Судаковим у переговорах з Бенфікою.