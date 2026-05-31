Вальдімарссон довго стримував атаки господарів, але на 87-й хвилині Оґава приніс японцям мінімальну звитягу.

Збірна Японії успішно завершила підготовку до чемпіонату світу-2026, здобувши мінімальну перемогу над Ісландією в товариському матчі — 1:0.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 87-й хвилині. Кокі Огава, який вийшов на заміну, головою замкнув подачу Юкінарі Суґавари та приніс своїй команді шосту поспіль перемогу.

Початок матчу в Токіо залишився за гостями. Уже на стартових хвилинах Сіон Судзукі був змушений рятувати японців після удару Даґура Торгалльссона. Додаткових проблем господарям додала травма досвідченого захисника Маї Йосіди, який залишив поле вже на 14-й хвилині.

Поступово команда Хадзіме Моріясу перехопила ініціативу та почала створювати моменти біля воріт суперника. Найактивнішим був Кейто Накамура, який спочатку пробив поруч зі стійкою, а згодом небезпечно бив головою після передачі Такефуси Кубо. Проте воротар ісландців Гокон Вальдімарссон діяв бездоганно та неодноразово рятував свою команду.

У другому таймі японці ще більше додали в активності, але голкіпер Брентфорда продовжив демонструвати впевнену гру, відбивши кілька небезпечних ударів. Втім, за три хвилини до завершення основного часу він все ж був безсилий після точного удару Оґави.

Завдяки цій перемозі Японія продовжила безпрограшну серію до семи матчів та зберегла свої ворота недоторканими у п'ятій грі поспіль. Уже 14 червня команда Хадзіме Моріясу стартує на чемпіонаті світу-2026 матчем проти Нідерландів.

Ісландія ж продовжила невдалу серію без перемог до п'яти поєдинків поспіль.

Японія — Ісландія 1:0

Гол: Огава, 87.