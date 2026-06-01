Форвард провів у львівському клубі понад 70 матчів і останні пів року грав на правах оренди у ФК Рух.

Бразильський нападник Ігор Невес покине Карпати. Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

26-річний форвард виступав у складі Карпат із літа 2023 року. За цей час він провів 73 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

Останні пів року Невес провів на правах оренди в Русі. У складі львівського клубу він зіграв 13 поєдинків і відзначився двома забитими м’ячами.

Подальше місце продовження кар’єри нападника наразі не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Карпати продовжили контракт з Романом Мисаком.