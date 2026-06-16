Україна

Стадіон у польському Любліні залишиться домівкою "біло-синіх" на міжнародній арені.

У київському Динамо визначилися з домашнім стадіоном на єврокубковий сезон-2026/27, передає офіційний сайт клубу.

Протягом нової кампанії "біло-сині" знову проводитимуть номінально домашні матчі єврокубків на Арені Люблін (до 15,5 тисяч глядачів) у Польщі.

"Під час вибору місця проведення матчів клуб ретельно проаналізував усі логістичні аспекти, щоб забезпечити команді максимально комфортні умови для підготовки та виступів на міжнародній арені", — зазначили в Динамо Київ.

Майбутній сезон розпочнеться для столичного гранда першим кваліфікаційним раундом Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться вже сьогодні, 16 червня, розпочавшись о 18:00 за київським часом. Протистоятиме підопічним Ігоря Костюка один із наступних клубів: Войводіна (Сербія), Жиліна (Словаччина), Університатя Клуж (Румунія), Вестрі (Ісландія), Алюміній (Словенія) або Деррі Сіті (Ірландія).

Нагадаємо, нещодавно "біло-сині" оголосили розклад своїх контрольних поєдинків на зборах в Австрії.