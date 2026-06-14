Україна

В обоймі Ігоря Костюка 34 гравці.

У неділю, 14 червня, делегація київського Динамо вирушила до Австрії, де відбудеться навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

На збори до Австрії головний тренер киян Ігор Костюк взяв 34 гравців, де є виконавці з молодіжного складу, а також відсутній форвард Владіслав Бленуце.

Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.

Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.

Нападники: Герреро, Пономаренко.

Раніше Динамо оголосило суперників на літні збори в Австрії.