Україна

Півзахисник київського клубу відновлюватиметься після втручання на коліні й має повернутися до гри приблизно за місяць.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко не зможе допомогти команді під час передсезонних зборів в Австрії.

Футболіст успішно переніс операцію на колінному суглобі лівої ноги. Медичний штаб клубу очікує, що процес відновлення займе близько одного місяця.

Таким чином, 25-річний хавбек буде змушений пропустити частину підготовки до нового сезону, але за сприятливого перебігу реабілітації зможе повернутися до тренувань найближчим часом.

Нагадаємо, протягом нової єврокампанії "біло-сині" знову проводитимуть номінально домашні матчі єврокубків на Арені Люблін (до 15,5 тисяч глядачів) у Польщі.