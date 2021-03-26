ЧМ-2022. Отбор

Команда демонстрирует впечатляющую статистику в отборе на турнир.

Сборная Испании неожиданно сыграла вничью с Грецией в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, испанцы продлили беспроигрышную серию в отборочных матчах на ЧМ до 64-х поединков. На счету "Фурии роха" 50 побед и 14 ничьих.

В последний раз команда проигрывала в квалификации ЧМ в 1993 году – Дании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Испания — Греция.

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