ЧМ-2022. Отбор
Команда демонстрирует впечатляющую статистику в отборе на турнир.
Игроки сборной Испании, getty images
26 марта 2021, 08:28
Сборная Испании неожиданно сыграла вничью с Грецией в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.
Таким образом, испанцы продлили беспроигрышную серию в отборочных матчах на ЧМ до 64-х поединков. На счету "Фурии роха" 50 побед и 14 ничьих.
В последний раз команда проигрывала в квалификации ЧМ в 1993 году – Дании.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Испания — Греция.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.