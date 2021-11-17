ЧМ-2022. Отбор

Украинский универсал забил важнейший гол в матче против Боснии и Герцеговины.

В решающем и заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в гостях уверенно обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

В этом матче счет был открыт в середине второго тайма, когда Александр Зинченко замкнул прострел от Виктора Цыганкова с левого фланга.

Для 24-летнего украинца это был восьмой гол в футболке национальной команды в 48 матче.

По количеству голов Зинченко обогнал Максима Калиниченко и Марко Девича, а также сравнялся с Андреем Ворониным, Тимерланом Гусейновым, Артемом Кравцом, Артемом Милевским и Русланом Ротанем.

На Football.ua доступен видеообзор матча Босния и Герцеговина — Украина.