ЧМ-2022. Отбор
Закінчились деякі поєдинки зони КОНМЕБОЛ.
Уругвай, Getty Images
25 марта 2022, 09:22
У Південній Америці закінчились поєдинки 17 туру відбору до чемпіонату світу-2022.
Уругвай пробився на чемпіонат світу-2022 завдяки перемозі над Перу з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив де Арраскаета на 42 хвилині зустрічі.
Уругвай - Перу 1:0
Гол: де Арраскаета, 42
Збірна Еквадору, незважаючи на поразку від Парагваю з рахунком 3:1, також вийшла на ЧС-2022.
Голами за парагваців відзначились Моралес, Альмірон та автогол від Хінкапі. З пенальті за Еквадор забив Кайседо.
Парагвай - Еквадор 3:1
Голи
: Моралес, 10, Хінкапі, 45+6 (аг), Альмірон, 54 — Кайседо, 85
Бразилія на власному полі не залишила шансів збірній Чилі (4:0).
У першому таймі забивали Неймар та Вінісіус Жуніор. У другій половині зустрічі відзначились Коутіньо та Рішарлісон.
Бразилія - Чилі 4:0
Голи: Неймар, 44, Вінісіус, 45+1, Коутіньо, 72, Рішарлісон, 90+1
Колумбія забила три голи у ворота Болівії (3:0).
Луїс Діас, Мігель Борха та Матеус Урібе забезпечили команді комфортну перемогу.
Колумбія - Болівія 3:0
Голи: Діас, 39, Борха, 72, Урібе, 90