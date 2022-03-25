У Південній Америці закінчились поєдинки 17 туру відбору до чемпіонату світу-2022.

Уругвай пробився на чемпіонат світу-2022 завдяки перемозі над Перу з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив де Арраскаета на 42 хвилині зустрічі.

Уругвай - Перу 1:0

Голде Арраскаета, 42

Збірна Еквадору, незважаючи на поразку від Парагваю з рахунком 3:1, також вийшла на ЧС-2022.

Голами за парагваців відзначились Моралес, Альмірон та автогол від Хінкапі. З пенальті за Еквадор забив Кайседо.

Парагвай - Еквадор 3:1

Голи: Моралес, 10, Хінкапі, 45+6 (аг), Альмірон, 54 — Кайседо, 85

Бразилія на власному полі не залишила шансів збірній Чилі (4:0).

У першому таймі забивали Неймар та Вінісіус Жуніор. У другій половині зустрічі відзначились Коутіньо та Рішарлісон.

Бразилія - Чилі 4:0

Голи: Неймар, 44, Вінісіус, 45+1, Коутіньо, 72, Рішарлісон, 90+1

Колумбія забила три голи у ворота Болівії (3:0).

Луїс Діас, Мігель Борха та Матеус Урібе забезпечили команді комфортну перемогу.

Колумбія - Болівія 3:0

Голи: Діас, 39, Борха, 72, Урібе, 90