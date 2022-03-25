ЧМ-2022. Отбор

Закінчились деякі поєдинки зони КОНМЕБОЛ.

У Південній Америці закінчились поєдинки 17 туру відбору до чемпіонату світу-2022.

Уругвай пробився на чемпіонат світу-2022 завдяки перемозі над Перу з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив де Арраскаета на 42 хвилині зустрічі.

Уругвай - Перу 1:0

Гол: де Арраскаета, 42

Збірна Еквадору, незважаючи на поразку від Парагваю з рахунком 3:1, також вийшла на ЧС-2022.

Голами за парагваців відзначились Моралес, Альмірон та автогол від Хінкапі. З пенальті за Еквадор забив Кайседо.

Парагвай - Еквадор 3:1