ЧМ-2022. Отбор

Команда Олександра Петракова розпочала підготовку до фіналу плей-офф відбору ЧС-2022.

Збірна України прибула до Кардіффа — переліт з Глазго до столиці Уельсу тривав одну годину. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Відпочивши з дороги, команда виїхала на вечірнє тренування, що відбулося на території House of Sport клубу Кардіфф Сіті.

Гравців розділили на дві групи. 11 виконавців, які вчора вийшли на поле зі стартових хвилин, працювали за програмою відновлення — лише пробіжки та стретчинг. Водночас решта збірників провели повноцінне заняття з естафетами, пасінгом, контролем м’яча та ігровими серіями.

Відтак рівень фізичного навантаження після четверга вирівняно, і завтра вся команда знову буде працювати на полі разом.

Нагадаємо, 5 червня Україна зіграє з Уельсом у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Поєдинок пройде на стадіоні "Кардіфф Сіті". Початок о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.