ЧМ-2022. Отбор

Голкіпер "синьо-жовтих" розповів про лідера збірної Уельсу.

Воротар збірної України Андрій Лунін поділився своїми думками про лідера національної команди Уельсу Гарете Бейле, разом з яким він виступав у складі мадридського Реалу.

"Розмовляли з Бейлом більше про гру з Шотландією. Він переживав, ми гратимемо або нам дадуть пряму путівку на ЧС-2022, або вони гратимуть за неї безпосередньо з Шотландією, якщо у нас не буде такої можливості. Перед тим як їхати до збірної я йому сказав: "Готуйся!". І все.

Цей рік він не так багато тренувався у загальній групі. Це проблема і для команди, і для нього. Весь світ знає його хороші якості — добре фізично готовий, швидкий, класна ліва нога та виконання штрафних ударів.

Бейл добре готує, працює з персональними тренерами. Він і сам казав, що зосереджено на матчах збірної. Це, напевно, найголовніші ігри для нього.

Ремсі і Бейл — два бездоганні лідери збірної Уельсу. Один грає в центрі поля, другий в атаці – може бути дуже гарна зв'язка.

Я ніколи не любив говорити, що ми виграємо, і все буде добре. Як і перед Шотландією, всі сконцентровані та готуються до важкої гри. Хто б не вийшов на поле, віддадуть усі сили, і це навіть не обговорюється. Сподіваємось, що це буде переможна гра. Їхні козирі — Бейл і Ремсі, а в нас — команда.

Наших уболівальників завжди було чути краще, ніж місцевих. Де б ми не грали, наших завжди чути. Це дуже мотивує та підтримує нас. Те, що нас підтримує весь світ, не має відволікати нас на футбольному полі – треба бути сконцентрованим на грі", — сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.