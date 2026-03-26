Пам'ять легендарного італійського нападника 70-х років, який пішов із життя у віці 79 років, вшанують перед стартовим свистком півфінального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу.

Перед початком сьогоднішнього півфінального матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу між збірними Італії та Північної Ірландії на стадіоні в Бергамо відбудеться хвилина мовчання. Футбольна спільнота віддасть шану колишньому нападнику італійської збірної Джузеппе Беппе Савольді, який пішов із життя у віці 79 років.

Італійська федерація футболу та її президент Габріеле Гравіна опублікували офіційну заяву, в якій висловили глибокі співчуття родині покійного, відзначивши гірку втрату одного з найрезультативніших форвардів 1970-х років.

Савольді назавжди вписав своє ім'я в історію італійського футболу не лише завдяки бомбардирським здобуткам, а й через безпрецедентний трансфер. Влітку 1975 року його перехід з Болоньї до Наполі зробив його найдорожчим футболістом світу на той час, за що преса миттєво охрестила його Містер два мільярди (сума в італійських лірах).

Протягом своєї довгої кар'єри в Серії А, захищаючи кольори Аталанти, Болоньї та Наполі, Савольді відзначився 168 голами у 405 матчах.У сезоні 1972/73 він став найкращим бомбардиром елітного дивізіону з 17 м'ячами, розділивши цю нагороду з Паоло Пулічі та Джанні Ріверою.

За національну збірну Італії форвард провів чотири поєдинки, забивши один переможний гол з пенальті у товариському матчі проти Греції (3:2) наприкінці 1975 року.