Зірка Барселони, попри складну травму, тренується по три години на день, щоб повернутися на поле до старту Мундіалю.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте високо оцінив неймовірну працездатність 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямала. Молодий талант, який отримав травму підколінного сухожилля наприкінці квітня у матчі проти Сельти і вибув до кінця клубного сезону, докладає надзусиль, щоб повністю відновитися до початку Чемпіонату світу 2026 року.

Зараз Ямаль вже повернувся до бігових вправ на траві, і наставник Фурії Рохи впевнений, що гравець підійде до Мундіалю в оптимальній формі. Під час презентації автобіографії де ла Фуенте розвіяв міфи про те, що Ламін покладається виключно на свій природний дар, і розповів про його виснажливу щоденну рутину.

"Окрім свого великого таланту, він тренується по три години на день, ходить до спортзалу, відвідує свого фізіотерапевта, дієтолога та психолога. А ще він повністю віддається 'невидимому тренуванню', що є найважливішим етапом", — зазначив іспанський фахівець.

Тренер також пояснив, що стоїть за цим терміном: "Невидиме тренування — це те, про що багато людей навіть не здогадуються. Це означає думати про свою роботу 24 години на добу. Ніхто нічого не дарує Ламіну просто так. Я говорю про нього, тому що дуже добре його знаю. Дасть Бог, він приїде на чемпіонат світу в якнайкращому стані".

Нагадаємо, що Чемпіонат світу 2026 року для збірної Іспанії розпочнеться 15 червня матчем групового етапу проти Кабо-Верде. У тренерському штабі національної команди уважно стежать за відновленням Ямала і, за інформацією іспанських ЗМІ, планують обережно інтегрувати його у гру, розглядаючи можливість використання вінгера як "джокера" з лави запасних на перших стадіях турніру.