Зірка Барселони, попри складну травму, тренується по три години на день, щоб повернутися на поле до старту Мундіалю.
Луїс де ла Фуенте Getty Images
06 травня 2026, 16:59
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте високо оцінив неймовірну працездатність 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямала. Молодий талант, який отримав травму підколінного сухожилля наприкінці квітня у матчі проти Сельти і вибув до кінця клубного сезону, докладає надзусиль, щоб повністю відновитися до початку Чемпіонату світу 2026 року.
Зараз Ямаль вже повернувся до бігових вправ на траві, і наставник Фурії Рохи впевнений, що гравець підійде до Мундіалю в оптимальній формі. Під час презентації автобіографії де ла Фуенте розвіяв міфи про те, що Ламін покладається виключно на свій природний дар, і розповів про його виснажливу щоденну рутину.
"Окрім свого великого таланту, він тренується по три години на день, ходить до спортзалу, відвідує свого фізіотерапевта, дієтолога та психолога. А ще він повністю віддається 'невидимому тренуванню', що є найважливішим етапом", — зазначив іспанський фахівець.
Тренер також пояснив, що стоїть за цим терміном: "Невидиме тренування — це те, про що багато людей навіть не здогадуються. Це означає думати про свою роботу 24 години на добу. Ніхто нічого не дарує Ламіну просто так. Я говорю про нього, тому що дуже добре його знаю. Дасть Бог, він приїде на чемпіонат світу в якнайкращому стані".
Нагадаємо, що Чемпіонат світу 2026 року для збірної Іспанії розпочнеться 15 червня матчем групового етапу проти Кабо-Верде. У тренерському штабі національної команди уважно стежать за відновленням Ямала і, за інформацією іспанських ЗМІ, планують обережно інтегрувати його у гру, розглядаючи можливість використання вінгера як "джокера" з лави запасних на перших стадіях турніру.