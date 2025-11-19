Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Крихітні острівні держави вибороли путівку на мундіаль.

Збірна Кюрасао не програла Ямайці (0:0) та стала найменшою країною-учасницею в історії чемпіонатів світу, перевершиви досягнення Ісландії (350 тисяч людей).

Це острів у Карибському морі, де однойменна самоврядна держава на 156 тисяч людей навіть не є повністю незалежною, а входить у склад Королівства Нідерландів. Головним творцем успіху є 78-річний нідерландський фахівець Дік Адвокат.

Водночас своя суперісторія була написана Гаїті. Перемігши Нікарагуа 2:0, вони випередили Гондурас та Коста-Рику, які між собою зіграли внічию 0:0.

Цікаво що в цей день, 222 роки тому місцевий революційний лідер Жан-Жак Дессалін переміг французів у битві при Вертьєрі що призвало до незалежності Гаїті.