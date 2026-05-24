Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА погодила перенесення тренувального табору збірної з території США.

Збірна Ірану під час чемпіонату світу 2026 року розміститься у мексиканській Тіхуані замість американського Тусона.

Як повідомляє ESPN, Міжнародна федерація футболу схвалила прохання іранської сторони щодо перенесення базового табору з Аризони до прикордонного міста в Мексиці.

Таке рішення допоможе команді уникнути можливих труднощів із візовими питаннями. Крім того, збірна Ірану зможе напряму користуватися рейсами Iran Air до Мексики.

На груповому етапі чемпіонату світу іранська команда проведе два стартові матчі в Лос-Анджелесі — проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. Третю гру турніру збірна Ірану зіграє 26 червня у Сіетлі проти Єгипту.

Чемпіонат світу 2026 року проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.