Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА підтримала Омара Артана, якого американські прикордонники розвернули в аеропорту через підозри у зв'язках із терористами.

Головна мрія життя сомалійського арбітра Омара Артана розбилася об одинадцятигодинний допит в аеропорту Маямі. Найкращого рефері Африки не пустили до США на Чемпіонат світу, запідозривши у зв'язках із бойовиками. Утім, без грошей суддя не залишиться — ФІФА проявила солідарність і повністю виплатить йому гонорар за турнір.

Американська казка 34-річного Омара Артана закінчилася, так і не розпочавшись. Після прильоту до Маямі його затримали імміграційні служби США. Попри наявність чинного дипломатичного паспорта та офіційної одноразової візи, рефері влаштували жорсткий 11-годинний допит, після чого анулювали документи та відмовили у в'їзді.

Як заявив урядовець США, причиною такого кроку став зв'язок із підозрюваними членами терористичних організацій. Офіцери на кордоні детально розпитували Артана про контакти із сомалійським радикальним угрупованням Аш-Шабаб.

Сам арбітр категорично заперечує будь-яку причетність:

"У мене були всі необхідні документи та відповідна віза. Я просто суддя, який намагається здійснити свою мрію — найбільшу мрію свого життя — потрапити на Чемпіонат світу".

У підсумку Артана посадили на зворотний літак до Туреччини. У Стамбулі рефері підхопили представники ФІФА, які допомогли йому дістатися рідного Могадішо. Джерела BBC Sport підтверджують: хоча відпрацювати на полях ЧС арбітру не судилося, ФІФА взяла на себе зобов'язання повністю виплатить йому базову ставку та гонорари. Остаточну суму виплат зафіксують уже після завершення мундіалю.

Стрімкий злет і плани на майбутнє Омар Артан — справжня зірка африканського суддівського корпусу. Минулий 2025 рік став для нього проривним: він був визнаний найкращим арбітром року за версією КАФ і став першим в історії сомалійцем, який відсудив континентальний фінал (матч-відповідь Ліги чемпіонів Африки між Пірамідс та Мамелоді Сандаунз).

За його плечима також робота на молодіжному ЧС U-20 у Чилі та матчі Кубка африканських націй. Ба більше, саме Артан отримав престижне призначення від УЄФА на матч за Суперкубок Європи між Парі Сен-Жермен та Астон Віллою, який відбудеться в Зальцбурзі 12 серпня.

Вдома, у Сомалі, рефері зустріли як героя. Попри важкий психологічний удар в аеропорту Маямі, Артан подякував землякам за шалену підтримку і вже поставив перед собою нову кар'єрну ціль — поїхати на Чемпіонат світу 2030 року.