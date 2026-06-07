Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хто судитиме матч-відкриття між Мексикою та ПАР — стане відомо лише в останній момент.

Вже за тиждень стартує Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який стане найбільшим в історії проведення цього світового шоу. Рекордні 48 національних збірних з'їжджаються цього літа до Сполучених Штатів, Канади та Мексики.

Через суттєве розширення турніру та збільшення кількості поєдинків до 104 матчів, ФІФА викликала безпрецедентну кількість суддів — загалом 170 офіційних осіб. До цього списку увійшли 52 головні арбітри (на 16 більше, ніж у 2022 році), 88 помічників рефері та 30 відеоасистентів (VAR).

Призначення на конкретні ігри оприлюднюватимуться лише за 24–48 годин до їхнього початку, щоб уникнути стороннього тиску на суддів. Нижче наведено повний офіційний склад суддівського корпусу за конфедераціями.

АФК (Азія): Омар Аль Алі (ОАЕ), Абдулрахман Аль-Джассім (Катар), Халід Аль-Турайс (Саудівська Аравія), Аліреза Фагані (Австралія), Ма Нін (Китай), Адхам Махадмех (Йорданія), Ільгіз Танташев (Узбекистан), Юсуке Аракі (Японія).

КАФ (Африка): Омар Абдулкадір Артан (Сомалі), П'єр Атчо (Габон), Дахане Бейда (Мавританія), Мустафа Горбал (Алжир), Джалал Джаєд (Марокко), Амін Мохамед Омар (Єгипет), Абонгіле Том (Південна Африка).

КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка): Іван Бартон (Сальвадор), Хуан Габріель Кальдерон (Коста-Ріка), Ісмаїл Елфат (Сполучені Штати), Ошане Нація (Ямайка), Дрю Фішер (Канада), Катя Ітцель Гарсія (Мексика), Саїд Мартінес (Гондурас), Торі Пенсо (Сполучені Штати), Сесар Артуро Рамос (Мексика).

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): Рамон Абатті (Бразилія), Хуан Габріель Бенітес (Парагвай), Рафаель Клаус (Бразилія), Яель Фалькон (Аргентина), Крістіан Гарай (Чилі), Даріо Еррера (Аргентина), Кевін Ортега (Перу), Андрес Рохас (Колумбія), Вілтон Сампайо (Бразилія), Густаво Техера (Уругвай), Факундо Тельо (Аргентина), Хесус Валенсуела (Венесуела). ОФК (Океанія): Кемпбелл-Кірк Кавана-Во (Нова Зеландія).

УЄФА (Європа): Еспен Ескас (Норвегія), Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія), Іштван Ковач (Румунія), Франсуа Летексьє (Франція), Денні Маккелі (Нідерланди), Шимон Марціняк (Польща), Мауріціо Маріані (Італія), Гленн Нюберг (Швеція), Майкл Олівер (Англія), Жуан Піньєйру (Португалія), Сандро Шерер (Швейцарія), Ентоні Тейлор (Англія), Клеман Тюрпен (Франція), Славко Вінчич (Словенія), Фелікс Цваєр (Німеччина).

ПОМІЧНИКИ АРБІТРІВ / ЛАЙНСМЕНИ (88 суддів)

АФК: Мохамед Аль-Хаммаді (ОАЕ), Талеб Аль-Маррі (Катар), Сауд Аль-Макале (Катар), Мохаммед Аль-Бакрі (Саудівська Аравія), Джордж Лакріндіс (Австралія), Джеймс Ліндсей (Австралія), Чжоу Фей (Китай), Мохаммед Аль-Калаф (Йорданія), Ахмад Аль-Роалле (Йорданія), Тимур Гайнуллін (Узбекистан), Андрій Цапенко (Узбекистан), Джун Міхара (Японія).

КАФ: Елвіс Нупуе (Камерун), Борис Дітсога (Габон), Амос Абеньє Ндонг (Габон), Жерсон Еміліано душ Сантуш (Ангола), Мокране Гурарі (Алжир), Абат Акрам Зерхуні (Алжир), Закарія Брінсі (Марокко), Мостафа Акаркад (Марокко), Махмуд Абурегал (Єгипет), Ахмед Хоссам Таха (Єгипет), Захеле Сівела (Південна Африка).

КОНКАКАФ: Девід Моран (Сальвадор), Генрі Пупіро (Нікарагуа), Хуан Карлос Мора (Коста-Рика), Корі Паркер (Сполучені Штати), Кайл Аткінс (Сполучені Штати), Калеб Уельс (Тринідад і Тобаго), Лайєс Арфа (Канада), Майкл Барвеген (Канада), Сандра Рамірес (Мексика), Волтер Лопес (Гондурас), Крістіан Рамірес (Гондурас), Кетрін Несбітт (Сполучені Штати), Брук Мейо (Сполучені Штати), Альберто Морін (Мексика), Марко Бісгерра (Мексика).

КОНМЕБОЛ: Рафаель Алвес (Бразилія), Даніло Маніс (Бразилія), Едуардо Кардозо (Парагвай), Мілсіадес Сальвідар (Парагвай), Родріго Фігейредо (Бразилія), Факундо Родрігес (Аргентина), Максміліано Дель Єссо (Аргентина), Хосе Ретамаль (Чилі), Мігель Роча (Чилі), Крістіан Наварро (Аргентина), Майкл Оруе (Перу), Олександр Гусман (Колумбія), Бруно Бошілія (Бразилія), Бруно Пірес (Бразилія), Ніколас Таран (Уругвай), Карлос Баррейро (Уругвай), Хуан Пабло Белатті (Аргентина), Габріель Чаде (Аргентина), Хорхе Уррего (Венесуела), Туліо Морено (Венесуела). ОФК: Ісаак Тревіс (Нова Зеландія).

УЄФА: Ян Ерік Енган (Норвегія), Ісаак Башевкін (Норвегія), Хосе Енріке Наранхо Перес (Іспанія), Дієго Санчес Рохо (Іспанія), Міхай Маріус Маріка (Румунія), Ференц Туньогі (Румунія), Сиріл Мюньє (Франція), Мехді Рахмуні (Франція), Hessel Steegstra (Нідерланди), Ян де Вріс (Нідерланди), Томаш Лісткевич (Польща), Адам Купсік (Польща), Даніеле Біндоні (Італія), Альберто Тегоні (Італія), Махбод Бейгі (Швеція), Андреас Содерквіст (Швеція), Стюарт Берт (Англія), Джеймс Мейнватінг (Англія), Бруно Жезус (Португалія), Лучано Майя (Португалія), Стефан де Алмейда (Швейцарія), Гері Бесвік (Англія), Адам Нанн (Англія), Ніколя Данос (Франція), Бенджамін Пейдж (Франція), Томаш Клянчник (Словенія), Андраж Ковачич (Словенія), Роберт Кемптер (Німеччина), Крістіан Дітц (Німеччина).

ВІДЕОАСИСТЕНТИ АРБІТРА / VAR (30 суддів) Конфедерація Океанії (ОФК) у цій категорії не представлена. Фахівці з інших п'яти конфедерацій розподілилися так:

АФК: Хаміс Аль-Маррі (Катар), Абудалла Аль-Шехрі (Саудівська Аравія), Шон Еванс (Австралія), Фу Мін (Китай). КАФ: Махмуд Ашур (Єгипет), Хамза Ель-Фарік (Марокко). КОНКАКАФ: Джо Дікерсон (Сполучені Штати), Армандо Вільярреал (Сполучені Штати), Ерік Міранда (Мексика), Тетяна Гузман (Нікарагуа).

КОНМЕБОЛ: Хуан Лара (Чилі), Ернан Мастранжело (Аргентина), Антоніо Гарсія (Уругвай), Леодан Гонсалес (Уругвай), Хуан Сото (Венесуела), Ніколас Галло (Колумбія), Родольфо Тоскі (Бразилія).

УЄФА: Жером Брісар (Франція), Віллі Делажод (Франція), Бастіан Данкерт (Німеччина), Карлос дель Серро Гранде (Іспанія), Марко Ді Белло (Італія), Іван Бебек (Хорватія), Джарред Джиллетт (Англія), Денніс Хіглер (Нідерланди), Томаш Квятковський (Польща), Брам Ван Дрісше (Бельгія), Федайі Сан (Швейцарія).