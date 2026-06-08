Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Омар Артан міг стати першим сомалійським рефері на матчах чемпіонату світу, однак отримав відмову в аеропорту Маямі.

Гучний скандал спалахнув напередодні чемпіонату світу-2026. Як повідомляють авторитетні видання The Times та The Guardian, сомалійському арбітру Омару Артану відмовили у в’їзді до США, попри наявність чинної візи та дипломатичного паспорта.

Інцидент стався в аеропорту Маямі минулими вихідними. Саме Артан мав стати першим представником Сомалі, який працював би на матчах чемпіонату світу.

Причини відмови офіційно не озвучуються, однак журналісти пов’язують ситуацію з чинними імміграційними обмеженнями США щодо низки країн, які були введені адміністрацією президента Дональда Трампа, серед яких є і Сомалі.

У футбольному середовищі Африки ця ситуація викликала серйозний резонанс. Представники сомалійської влади та футбольної спільноти вже виступили із заявами на підтримку арбітра.

"Омар Артан є одним із найавторитетніших арбітрів Африки та заслуговує на підтримку всієї футбольної спільноти", — заявив радник Міністерства молоді та спорту Сомалі Сіїсе Аден Абшир.

За інформацією джерел, зараз Артан перебуває у Стамбулі, де останнім часом проживав та працював. У 2025 році його визнали найкращим арбітром Африки. Рефері обслуговував матчі Кубка африканських націй та входить до списку арбітрів ФІФА з 2018 року.

Це не перший подібний випадок перед стартом мундіалю. Раніше проблеми з в’їздом до США виникали у представників Ірану, Іраку та Швейцарії. Зокрема, нападника збірної Іраку Аймена Хусейна затримали для допиту майже на сім годин у Чикаго, а швейцарцю Брелю Емболо спочатку також відмовили у візі.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці та розпочнеться 11 червня, а турнір уперше в історії налічуватиме 104 матчі.