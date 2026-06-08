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Колишній хавбек Реала та збірної Франції вимагав 65 мільйонів євро компенсації після резонансного рішення суду ЄС.

ФІФА та колишній півзахисник збірної Франції Лассана Діарра досягли глобальної угоди у справі, яка тривала кілька років та могла серйозно вплинути на всю трансферну систему у світовому футболі. Про це повідомляє RMC.

Сторони офіційно припинили всі судові процеси, пов’язані зі скандальною справою ексгравця Реала, Челсі, Арсеналу, ПСЖ та Марселя. Раніше Діарра вимагав від ФІФА та Бельгійської футбольної федерації 65 мільйонів євро компенсації.

Конфлікт бере початок ще у 2014 році, коли француз залишив московський Локомотив через суттєве скорочення зарплати. російський клуб визнав розірвання контракту незаконним і вимагав від футболіста компенсацію. Через це бельгійський Шарлеруа згодом відмовився від підписання хавбека, побоюючись санкцій згідно з тодішніми правилами ФІФА.

У жовтні 2024 року Суд Європейського Союзу став на бік Діарра та визнав окремі трансферні норми ФІФА такими, що суперечать законодавству ЄС і обмежують свободу пересування професійних футболістів. Це рішення стало одним із найгучніших юридичних прецедентів у сучасному футболі та змусило ФІФА переглянути власний трансферний регламент.

У ФІФА підтвердили завершення суперечки, однак наголосили, що не визнають жодної провини та не виплачували компенсацію футболісту. Представники Діарра наразі відмовилися коментувати деталі домовленостей.

Після так званого "рішення Діарра" Міжнародна федерація футболу вже внесла зміни до правил трансферів, а профспілки футболістів у кількох країнах підтримали ініціативи щодо додаткового захисту прав гравців.