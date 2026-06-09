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Колишній очільник УЄФА звинувачує нинішнього керівника ФІФА та швейцарських посадовців у змові, яка завадила йому очолити організацію у 2015 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно знову вляпалася у скандал . У понеділок у Франції його колишній керівник, легендарний французький футболіст та експрезидент УЄФА Мішель Платіні, ініціював новий кримінальний розгляд проти чинного очільника світового футболу.

Платіні, якого минулого року остаточно виправдали після другого судового процесу у Швейцарії, доручив своїм паризьким адвокатам подати скаргу проти Інфантіно, а також проти п'ятьох швейцарських футбольних функціонерів і посадовців прокуратури.

Головне звинувачення полягає у змові з використанням неправдивих свідчень та зловживанні впливом. На думку Платіні, ці дії були цілеспрямовано організовані, щоб усунути його з гонки за крісло президента ФІФА майже десять років тому. Крім кримінального переслідування, юристи готують цивільний позов безпосередньо проти ФІФА з вимогою відшкодування завданих збитків.

Як зазначив речник Платіні, ці претензії є продовженням звинувачень, що вже висувалися у 2022 році на адресу швейцарської влади. Новий виток юридичного протистояння розпочався у вкрай незручний для Джанні Інфантіно момент — лише за три дні до того, як він має офіційно відкрити Чемпіонат світу з футболу, що проходить у країнах Північної Америки.

Очікується, що під час турніру очільник ФІФА часто ділитиме політичну сцену з президентом США Дональдом Трампом. ФІФА поки що утримується від офіційних коментарів щодо нових судових претензій француза.

Нагадаємо, у 2015 році у футбольних колах була майже стовідсоткова впевненість, що саме Мішель Платіні стане наступником Зеппа Блаттера на посаді президента ФІФА. Блаттер тоді був змушений залишити свою посаду на тлі гучного розслідування уряду США щодо корупції серед вищих футбольних чиновників.

Проте за чотири місяці до виборів ситуація кардинально змінилася: і Блаттер, і Платіні стали фігурантами окремого швейцарського розслідування. Справа стосувалася сумнівної виплати французу 2 мільйонів швейцарських франків (близько 2,5 млн доларів), що призвело до негайного усунення обох від будь-якої футбольної діяльності.

У результаті, у 2016 році організацію несподівано очолив Джанні Інфантіно — несподіваний кандидат від УЄФА, який до того багато років працював генеральним секретарем саме під керівництвом Платіні. І Платіні, і Блаттер були двічі виправдані швейцарським судом за всіма звинуваченнями у шахрайстві з коштами ФІФА.

Тепер Платіні перейшов у юридичний контрнаступ. Окрім Джанні Інфантіно, серед п'ятьох фігурантів нової кримінальної скарги значаться колишній генеральний прокурор Швейцарії Міхаель Лаубер та тодішній директор юридичного відділу ФІФА Марко Віллігер.