Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через жорсткі візові обмеження традиційні сенегальські вболівальники не змогли приїхати на турнір.

Через жорсткі візові обмеження традиційні сенегальські вболівальники не змогли приїхати на турнір. Тепер надія Левів Теранги — на патріотизм експатів з Нью-Йорка та Північної Америки напередодні надважливого матчу з Францією.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв звернувся до сенегальської діаспори в Нью-Йорку та інших містах Північної Америки із закликом забезпечити команді максимальну підтримку. У вівторок на Сенегал чекає надзвичайно складне випробування — матч-відкриття чемпіонату світу з футболу проти збірної Франції.

Цього року Сенегал виступатиме без своїх традиційних колоритних уболівальників через візові обмеження, запроваджені урядом США. Західноафриканська держава входить до переліку країн континенту, громадяни яких змушені сплачувати вищі консульські збори для в'їзду до Сполучених Штатів і значно частіше стикаються з відмовами.

Через це національна збірна залишилася без звичної підтримки організованих фанатських угруповань, зокрема відомої групи Гайнде. На міжнародних турнірах ці вболівальники традиційно розфарбовують себе в кольори національного прапора та запалюють трибуни своїми танцями.

"Це політична тема, а я загалом віддаю перевагу спортуу понеділок, але звісно, ми б дуже хотіли, щоб наші вболівальники були з нами. Вони завжди підштовхують нас уперед, особливо у найважчі моменти, і нам їх бракуватиме", — зазначив Тьяв під час пресконференції.

Тренерський штаб сподівається, що порожнечу на трибунах заповнять сенегальські прихильники, які проживають у Франції, а також велика спільнота експатів із Північної Америки. Тільки на Мангеттені існує сенегальська громада, яка налічує майже 20 000 осіб і зосереджена навколо анклаву "Маленький Сенегал" у Центральному Гарлемі. Значні діаспорні громади також проживають у Чикаго та Монреалі.

Пап переконаний, що місцеві вболівальники зможуть гідно компенсувати відсутність фанатів з Африки:

"У нас тут справді велика громада, а сенегальці — дуже патріотичні люди, які обожнюють свою національну команду. Ви побачите це завтра й навіть не повірите, що жоден із цих фанатів не приїхав безпосередньо із Сенегалу. Я впевнений, що вони будуть з нами й нададуть нам палку підтримку", — наголосив керманич.

45-річний наставник дворазових чемпіонів Африки наголошує, що гучна підтримка з трибун може стати вирішальним фактором у матчі, який обіцяє бути надзвичайно напруженим.

"Це буде важка гра проти команди із сильними гравцями у складі. Ми чудово розуміємо, наскільки важливо завоювати довіру на ранній стадії та зміцнити командний дух». Буде нелегко, але ми повністю готові до гри з цією командою. У нас є власна зброя, і ми можемо перемогти будь-якого суперника, якщо все зробимо правильно", — резюмував фахівець.

Після стартового матчу проти французів, збірна Сенегалу продовжить боротьбу в груповому етапі проти Норвегії 23 червня о 03:00 (Нью-Йорк) та Іраку 26 червня о 22:00 (Торонто). Очікується, що саме на останній матч групового етапу до Канади зможе приїхати значно більше вболівальників з Африки, враховуючи більш сприятливі канадські візові умови порівняно зі США.