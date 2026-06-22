Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 23 червня та розпочнеться о 06:00.

У другому турі групи J зустрінуться збірні Йорданії та Алжиру, які за тиждень після своїх стартових поразок зійдуться у запеклій боротьбі за першу перемогу на чемпіонаті світу-2026. Матч на полі стадіону Лівайс Стедіум у Санта-Кларі матиме вирішальне значення для обох команд, адже невдача суттєво ускладнить шлях до раунду плей-оф. Дебютанти світової першості з Близького Сходу спробують створити сенсацію, тоді як північноафриканці прагнутимуть підтвердити свій вищий статус.

ЙОРДАНІЯ — АЛЖИР

ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ, 06:00. ЛІВАЙС СТЕДІУМ, САНТА-КЛАРА. Суддя: Славко Вінчич (Словенія).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Йорданія у своєму першому в історії матчі на мундіалі продемонструвала гідний супротив міцній збірній Австрії (1:3), пропустивши два вирішальні м'ячі на останніх хвилинах компенсованого часу. Попри поразку, підопічні Джамаля Селламі довели, що здатні боротися на рівних із європейськими командами. Проте серйозне занепокоєння вболівальників викликає затяжна безвиграшна серія "лицарів", яка триває з середини грудня, а також слабка гра в обороні — команда пропускає щонайменше двічі протягом шести ігор поспіль.

У кадровому плані йорданці очікують на вердикт лікарів щодо захисника Абдалли Насіба, який зазнав ушкодження у попередній грі. В атаці ж уся надія покладається на Алі Олвана, котрий став автором історичного першого гола своєї країни на чемпіонатах світу, та зіркового Мусу Аль-Таамарі з Ренна. Саме ці два виконавці є єдиними у поточному складі "лицарів", хто перетнув позначку у 10 забитих м'ячів за національну збірну.

Збірна Алжиру повернулася на світову першість уперше з 2014 року, але старт виявився вкрай невдалим — розгромна поразка 0:3 від чинних чемпіонів світу з Аргентини. План Володимира Петковича на гру в Канзас-Сіті був зруйнований індивідуальною майстерністю Ліонеля Мессі та грубими помилками голкіпера Луки Зідана. "Лисиці пустелі" не змогли продемонструвати свій найкращий футбол, тож тепер мають терміново реабілітуватися перед власними прихильниками.

Боснійський фахівець, ймовірно, піде на кілька тактичних змін у стартовому складі. Зокрема, з перших хвилин очікується поява найкращого бомбардира команди у кваліфікації Мохамеда Амури, який проти аргентинців несподівано залишився на лаві запасних до 60-ї хвилини. Також у старті може вийти досвідчений капітан Ріяд Марез, чий досвід має допомогти зламати насичену оборону суперника. Кадрових втрат через травми алжирці не мають.

"Лисиці пустелі" є очевидними фаворитами протистояння і з перших хвилин намагатимуться діяти першим номером, користуючись очевидними проблемами суперника в захисті. Йорданія знову обере тактику гри другим номером, розраховуючи на швидкісні контратаки за участю Аль-Таамарі. Більш зрілий та збалансований склад Алжиру має забезпечити їм перевагу, проте недооцінка непоступливих дебютантів може коштувати північноафриканцям дуже дорого.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Алжиру з коефіцієнтом 1.57, а ймовірний успіх збірної Йорданії оцінюється в 6.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.33.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЙОРДАНІЯ: Абу Лайла — Аль-Роусан, Аль-Араб, Абуалнаді — Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабде, Абу Таха — Фахурі, Олван — Аль-Таамарі

АЛЖИР: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї, Зерукі, Бенталеб — Марез, Амура, Маза

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