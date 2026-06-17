Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португалець встановив ще один рекорд мундіалів.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. У матчі групового етапу чемпіонату світу-2026 проти ДР Конго легендарний форвард встановив новий рекорд турніру.

Португалець вийшов у стартовому складі своєї команди у віці 41 року і 132 днів, ставши найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу, який розпочав матч із перших хвилин.

Для Роналду цей мундіаль також став шостим у кар'єрі. Таким чином він продовжив власне унікальне досягнення, адже жоден інший футболіст не брав участі у шести чемпіонатах світу.

Капітан португальської збірної дебютував на світовій першості ще у 2006 році та відтоді незмінно потрапляв до заявки на кожен наступний турнір. Попри солідний за футбольними мірками вік, Роналду залишається важливою фігурою у складі національної команди.

Водночас рекорд найстаршого футболіста, який будь-коли виходив на поле у матчі чемпіонату світу, як і раніше належить колишньому воротарю збірної Єгипту Ессаму Ель-Хадарі, який зіграв на мундіалі-2018 у віці 45 років.