Команда Нестора Лоренсо продемонструвала ідеальні результати перед вирішальним матчем проти Португалії.
Колумбія — ДР Конго, Getty Images
24 червня 2026, 07:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колумбія — ДР Конго 1:0
Гол: Муньйос, 76
Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Пуерта, Лерма, Аріас (Ріос, 78) — Х. Родрігес (Кордоба, 58), Л. Суарес (Кінтеро, 58), Л. Діас.
ДР Конго:
Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку (Є. Каємбе, 72) — Мукау (Садікі, 46), Мутуссамі (Мбуку, 82), Е. Каємбе (Пікель, 72) — Вісса, Бакамбу (Банза, 57).
Попередження: Лукумі, Лерма — Пікель