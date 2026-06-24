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Колумбія — ДР Конго 1:0
Гол: Муньйос, 76

Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Пуерта, Лерма, Аріас (Ріос, 78) — Х. Родрігес (Кордоба, 58), Л. Суарес (Кінтеро, 58), Л. Діас.

ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку (Є. Каємбе, 72) — Мукау (Садікі, 46), Мутуссамі (Мбуку, 82), Е. Каємбе (Пікель, 72) — Вісса, Бакамбу (Банза, 57).

Попередження: Лукумі, Лерма — Пікель