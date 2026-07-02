Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Представники клубів Англійської Прем'єр-ліги впевнено лідирують за кількістю голів та асистів серед усіх національних чемпіонатів.

Гравці, які представляють клуби Англійської Прем'єр-ліги, стали першими, хто подолав рубіж у 100 результативних дій на чемпіонаті світу-2026.

За даними Opta, після завершення матчу 1/16 фіналу між Бельгією та Сенегалом (3:2 після додаткового часу) на рахунку футболістів з клубів АПЛ уже 106 результативних дій, враховуючи забиті м'ячі та результативні передачі.

Цей показник є найкращим серед усіх ліг, представники яких беруть участь у світовій першості. Англійська Прем'єр-ліга впевнено випереджає інші чемпіонати за внеском своїх гравців у результативність команд.

Водночас чемпіонат світу триває, тож статистика ще може змінитися. На момент оновлення даних проходив матч 1/16 фіналу між збірними США та Боснії і Герцеговини.