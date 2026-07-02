Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий голкіпер "червоних дияволів" зізнався, що пишається командою після вольової перемоги над Сенегалом у першому раунді плей-оф ЧС-2026.

Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над національною командою Сенегалу в поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Про цей результат висловився зірковий голкіпер "червоних дияволів" Тібо Куртуа.

"Ми провели дуже важкий поєдинок. По ходу зустрічі програвали 0:2, але продовжували вірити в себе. Один м'яч може багато чого перевернути на полі. Цього разу все склалося на нашу користь. Пишаюся командою", — передає слова воротаря пресслужба Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, що бельгійці перемогли в овертаймі з рахунком 3:2. У 1/8 фіналу підопічні Руді Гарсії зустрінуться зі збірною США.