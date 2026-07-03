Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанський голкіпер встановив новий рекорд сухої серії у матчах чемпіонатів світу.

Збірна Іспанії у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 впевнено обіграла Австрію (3:0).

Таким чином, воротар збірної Іспанії Унаї Сімон встановив новий рекорд сухої серії у поєдинках чемпіонатів світу.

29-річний іспанець не пропускає протягом рекордних 519 хвилин. Завдяки цьому він обійшов попереднього рекордсмена — колишнього голкіпера збірної Італії Вальтера Дзенгу (517 хвилин).

Востаннє Сімон, виступаючи за збірну, пропускав на ЧС-2022 у матчі проти Японії (1:2).

Також Сімон провів свій шостий сухий матч на мундіалях, і йому залишився один поєдинок до рекордсмена "ла рохи" Ікера Касільяса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Австрія.