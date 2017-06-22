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Эмблемы футбольных клубов призваны продемонстрировать связь с родным городом, его силу и исторические корни, однако порой непосвященному трудно разобраться в тайнах этой символики.

Разнообразие элементов, входящих в гербы футбольных клубов могут сбить с толку постороннего. Например, какая связь у Барселоны с Англией? Что делает кенгуру на эмблеме чешского Богемианс? Как сова стала символом Шеффилд Уэнсдей? Но все эти, казалось бы, несовместимые элементы всегда имеют свой скрытый смысл.

Абердин (Шотландия)

С эмблемой Абердина, казалось бы, все просто: год основания, стилизованная заглавная буква из названия… Однако эта самая «А» с мячом вместо перекладинки, ни что иное, как вид сбоку на футбольные ворота, в которые влетел мяч. При этом поклонники и противники Абердина рассматривают этот символ по-своему: первые – как мяч, влетающий в ворота соперника, вторые – в ворота Абердина.

Атлетико (Испания)

Медведь, взбирающийся на земляничное дерево, является символом Мадрида с 13-го века. С красно-белыми полосами тоже все понятно – это цвета формы, в которой играет команда. А вот что означают семь звезд? По одной за каждый титул – мало, за десяток – мало… На самом деле все просто: это стилизованное изображение созвездия Большой Медведицы – еще одна ссылка на символ Мадрида – медведя.

Барселона (Испания)

ФК Барселона в Испании всегда был символом каталонского национализма, поэтому флаг этой мятежной провинции в правой верхней четверти ни у кого не вызывает удивления. Однако английский флаг рядом может заставить кого-то предположить английские корни основания или поддержку со стороны Англии стремления Каталонии отделиться от Испании. Но в данной ситуации все совсем не так, просто Святой Георгий, чьим символом является красный крест на белом поле, является не только покровителем родины футбола, но и города Барселоны.

Бенфика (Португалия)

Основа, на которой расположен щиток с эмблемой футбольной команды и гордо восседает орел с расправленными крыльями, представляет собой не что иное, как… велосипедное колесо. Дело в том, что основали Бенфику поклонники двухколесного средства передвижения, и долгое время именно гонки были приоритетным направлением для Grupo Sport Benfica, а футбол – лишь побочной веткой.

Богемианс (Чехия)

Присутствие такого экзотического для Европы животного, как кенгуру, на эмблеме клуба из Старого Света могло бы заставить человека с богатой фантазией предположить, по аналогии с Бенфикой, что у истоков клуба стояли некие любители легкой атлетики – прыгуны в длину и высоту. Но все гораздо проще. В 1927 году, когда пражская команда еще называлась Вршовице, она отправилась в турне по Австралии, во время которого чехам подарили пару кенгуру. Вернувшись домой футболисты передали животных зоопарку в Праге и взяли над ними шефство, за что и получили соответствующее прозвище, которое в последствии было проиллюстрировано на эмблеме клуба.

Бока Хуниорс (Аргентина)

Наверное, всем известно, что аргентинский гранд каждый свой трофей отмечает звездочкой на клубном гербе. А вот почему были выбраны именно такие цвета? Все дело в том, что в 1906 году, когда основывался клуб, его учредители спорили до хрипоты, но так и не пришли к единому мнению относительно цветов, в которых будет играть команда. И тогда было принято поистине соломоново решение: все дружно отправились в порт Буэнос-Айреса La Boca и стали ждать, какой корабль первым войдет в гавань. Первым оказался шведский парусник, поэтому цвета флага Швеции – синий и желтый – стали родными для Боки.

Борнмут (Англия)

Напрасно кто-то будет искать какой-то скрытый символизм в профиле длинноволосого человека, бьющего головой по мячу, размещенном на эмблеме Вишенок. Это не мифический античный герой и не русалка, как любят пошутить недоброжелатели. Это реальный человек, живущий и поныне: екс-форвард Борнмута Дики Доусетт, выступавший за команду с 1957-го по 1962 годы, забивший 79 мячей в 169 матчах и заслуживший своей игрой и человеческими качествами любовь фанов.

Вест Хэм (Англия)

Эмблема Вест Хэма проста и незамысловата: название, город и два молотка клепальщиков-металлистов. Но вот причем к этой всей простоте голубой контур? А здесь все вполне обосновано: это цвета военно-морского флота Ее Величества, а корпус первого бронированного крейсера британского флота HMS Warrior изготовлялся на верфи кораблестроительной компании Thames Ironworks, работники которой и сформировали футбольную команду, известную сейчас под именем Вест Хэм. Кстати, на каждом из молоточков размещен логотип компании-основателя – TIW.

Гент (Бельгия)

Индеец для Бельгии – практически такая же экзотика, как кенгуру для Чехии, тем не менее появление профиля коренного жителя Америки на эмблеме Гента не является каким-то многозначительным символом. Просто в 1895 году знаменитый Баффало Билл впервые посетил Гент вместе с гастролировавшим по Бельгии цирком Barnum & Bailey. Его выступление на арене имело бешенный успех, равно как и многочисленные последующие гастроли. Поклонники городской футбольной команды также стали почитателями Баффало Билла, и в 1920 году увековечили его образ на эмблеме Гента.

Динамо (Бухарест, Румыния)

Пара волков появилась на эмблеме клуба из румынской столицы в 1998 году. Большинство болельщиков связывает это с прозвищем команды – Красные Волки. Но почему их именно два? А дело в том, что в 60-е – 70-е годы прошлого века за Динамо играли братья Раду и Ион Нунвайлеры, каждый из которых сыграл за команду более полутысячи матчей и по шесть раз становился чемпионом Румынии. Их-то болельщики тех времен прозвали Красными Волками, а уже потом это прозвище распространилось на фанатское движение клуба и саму команду.

Кайзер Чифс (ЮАР)

Еще один индеец чудесным образом оказался на юге Африки, на эмблеме клуба Кайзер Чифс из Йоханессбурга. На сей раз появление коренного жителя Америки на Черном континенте связано не с цирковыми гастролями, а то ли с отсутствием воображения у основателя клуба, то ли его любви к команде, в которой прошли лучшие годы его карьеры. Кайзер Мотонг с 1968-го по 1971 годы выступал за команду Атланта Чифс в Североамериканской лиге соккера, и по возвращении на родину создал свой клуб, взяв практически без изменения эмблему команды из штата Джорджия, а название скомбинировал из собственного имени и названия Атланта Чифс.

Кельн (Германия)

В черном силуэте в центре эмблемы любой мало-мальски знакомый с архитектурными памятниками человек узнает очертания знаменитого Кельнского кафедрального собора – одного из крупнейших в мире. А вот как туда забрался козел? Все началось с шутки играющего тренера Хеннеса Вайсвайлера, который в 1950 году привел на городской карнавал своего домашнего питомца – козла. Добродушное и игривое животное настолько полюбился всем, что с тех пор стало завсегдатаем всех матчей Кельна, а затем Хенесс-парнокопытный и вовсе стал талисманом коамнды.

Реймс (Франция)

Буквы S и R большинством воспринимается как аббревиатура полного названия клуба – Stade de Reims, а «завитушка» между ними – как некий абстрактный узор. Однако у этих трех элементов есть прямая связь с одним из символов города – Кафедральным собором Реймса. Точнее – с фигурой так называемого «Улыбающегося ангела», размещенной в северном портале западного фасада собора. Иначе эту скульптуру называют «Улыбка Реймса» — Sourire de Reims, а та самая «завитушка» — ее символическое обозначение.

Труа (Франция)

Эмблема Труа такая же «примитивная», как и у Вест Хэма, но число «10» заводит в тупик всех, кто не знаком с административным делением Франции. Страна разделена на 101 департамент, каждый из которых имеет свой персональный номер. Этот номер используется в почтовых индексах и официальном делопроизводстве. Так вот департамент Об, в котором размещается город Труа, имеет порядковый номер 10, так что если кто-то захочет написать в клуб письмо, то ему достаточно посмотреть на эмблему Труа, чтобы не ошибиться с индексом.

Чивас деГвадалахара (Мексика)

Эмблема клуба практически полностью копирует герб Гвадалахары, поэтому присутствие на ней нетипичного, в общем-то для Мексики рыцарского шлема, пожалованного городу королем Карлом V в 1539 году, никого не смущает. А вот основа из пяти красных и шести белых полос большинством воспринимается как ссылка на цвета формы, в которой выступает команда. Однако в данном случае имеет место путаница между причиной и следствием: красно-белые цвета попали на клубную эмблему из-за основателя команды Эдгара Эверарта, уроженца Брюгге. Красный с белым – цвета флага этого бельгийского города.

Шеффилд Уэнсдей (Англия)

Откуда взялась сова не эмблеме Шеффилд Уэнсдей и соответствующее прозвище клуба сходу сможет объяснить разве что коренной житель Шеффилда. Принято считать, что коль скоро команда играет на стадионе Хиллсборо, то и территориально относится к одноименному пригороду. Однако границы между ним и прилегающим Аулертоном (Owlerton) – понятие чисто символическое, поэтому каждый считает себя жителем того района, который ему больше нравится. В переводе с английского Аул (Owl) – сова, филин, а дальше уже все ясно без дополнительных разъяснений.

Эспаньол (Испания)

Как и в случае с Гвадалахарой, при взгляде на полосатую сине-белую основу герба клуба из Барселоны первой в голову приходит мысль о цветах формы, в которой выступает команда. И далеко не каждому известно, что это дань памяти адмиралу Рогеру де Лаурии, командовавшему каталонским флотом в 13-м веке и практически не знавшим поражений в морских баталиях. Сине-белый – цвета личного вымпела де Лаурии.