Англия

Защитник лондонского Челси Гари Кэхилл хочет, чтобы команда Антонио Конте продлила свою победную серию в АПЛ.

Напомним, что Синие одержали победу в своих последних 11 поединках в чемпионате.

Если в понедельник Пенсионеры дома одолеют Борнмут, то обновят клубный рекорд по длительности победной серии в АПЛ.

"Мы не обсуждаем это ежедневно", — заявил 31-летний центрбек Челси в интервью Sky Sports.

"На самом деле не слышал, чтобы кто-либо из ребят говорил об этом. Но все в курсе, и я, конечно, тоже. Безусловно, хочется быть частью команды, которая бьет рекорды, и частью команды, у которой дела идут отлично".

"Знаем о том, что матч против Борнмута предоставляет нам шанс сделать это, что станет для нас дополнительным стимулом. Мы очень хотим завоевать три очка и установить рекорд".

"Говорю за себя — я хочу установить рекорд. А почему бы и нет? На кону — три очка и рекорд".

"Если вы спросите меня, буду ли я мотивирован на эту встречу, то я скажу, что все мы в одной лодке".