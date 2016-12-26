Англия

Экс-полузащитник сборной Англии Фрэнк Лампард подчеркнул свое желание вернуться в лондонский Челси.

Напомним, что 38-летний центрхав, который после ухода из американского Нью-Йорк Сити пребывает в статусе свободного агента, защищал цвета Синих с 2001 по 2014 годы.

Более того, в футболке Челси англичанин забил 211 голов, став лучшим бомбардиром в его истории.

"Я все еще жду предложение Челси о 5-летнем контракте, но из клуба мне пока не звонили. Как правило, мы решали такие вопросы достаточно быстро", — в шутливой форме заявил Лампард в интервью Sky Sports.

"Мы с Джоном Терри навсегда связаны с Челси. Не знаю, как все сложится. Возможно, я получу какую-то должность в клубе, возможно, буду приходить на матчи команды благодаря сезонному абонементу, не знаю. Независимо от того, получу ли какую-то работу в клубе, я буду с ним в тесном контакте".

"Не все в моих руках, не знаю, как все сложится.Я спокоен по этому поводу. Безусловно, хотел бы подобного развития событий, но не всегда это работает таким образом".

Кроме того, бывший полузащитник сборной Англии отметил, что у него на руках несколько вариантов продолжения карьеры, но окончательное решение он примет только в январе.