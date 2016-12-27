Англия

Менеджер Миддлсбро Айтор Каранка прокомментировал гостевое поражение своей команды от Бернли (0:1) в 18-м туре АПЛ.

Миддлсбро пропустил единственный мяч на 80-й минуте.

"Матч был полностью под нашим контролем. Разочаровывает, что мы уступили в нем", — начал менеджер Боро Айтор Каранка.

"У нас были шансы забить, а также возможность предотвратить их гол. Соперник играл лонгболлами и мы знали, что это единственный их вариант забить нам. Мы должны продолжать работать", — резюмировал наставник Миддлсбро.

После 18-ти туров Быки идут 15-ми, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.