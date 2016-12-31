Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей девятнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед — Миддлсбро

17:00, Олд Траффорд

К заключительному поединку года подопечные Моуриньо подходят в уверенной форме, добыв четыре победы кряду, поэтому выглядят однозначным фаворитом в игре с Речниками. Сам Миддлбсро в 5-ти последних турах набрал лишь 6 очков, причем побеждал две худших на данный момент команды чемпионата.

Как и в поединке с Сандерлендом, сеу Жозе в матче против команды Каранки не сможет задействовать Руни, получившего травму бедра. Уже вернулся к тренировкам Шоу, но вряд ли выйдет на поле, поскольку на его позицию и без того претендуют два кандидата — Блинд и Дармиан. Проблемы с кадрами у Миддлсбро также минимальны. Не смогут играть лишь Фишер и Барраган, который перебрал предупреждений.

Команда Моуриньо уже научилась правильно использовать свои сильные стороны и прекрасно адаптироваться под соперника и в матче с Речниками стоит ожидать проявления данных качеств. Учитывая прекрасную форму Ибрахимовича, Погба и большей части игроков Юнайтед шансы Боро добыть хотя бы один пункт выглядят весьма призрачно.

Не сыграют: Руни — Фишер

Под вопросом: Шоу — Хасбенд

Дисквалификации: Барраган (Миддлсбро)

Интересные факты:

- Юнайтед не проигрывал в 7-ми последних матчах с Речниками в АПЛ, добыв 4 победы;

- Красные дьяволы не пропускали в последних матчах года на протяжении 4-х предыдущих лет;

- Боро выиграл только однажды в 22-х последних гостевых матчах в Премьер-лиги, проиграв 15 раз и забив 12 голов на данном отрезке.

прогноз 2:0

Суонси — Борнмут

17:00, Либерти Стэдиум

В Суонси закончилась непродолжительная история Брэдли, поэтому валлийцы нынче находятся в поисках нового менеджера. К поедину с Вишнями их будет готовить Кертис, которому уже ни раз доводилось подменять уволенных менеджеров Лебедей.

Кадровых проблем обе команды практически не испытывают. Суонси не поможет лишь Монтеро, вновь выбывший на месяц, но вернется в состав Тейлор, пропускавший поединок с Вест Хэмом. Эдди Хау по-прежнему не сможет рассчитывать на Льюиса Кука и Пью, но никто из них не является основополагающим игроком Борнмута.

Несмотря на традиционно результативные поединки данных команд, нынче в голевую феерию верится с трудом. Причиной этого является ситуация, в которую попал Суонси. Для Кертиса даже один пункт будет неплохим результатом, ведь нынче очки для Лебедей куда важнее содержания игры.

Не сыграют: Монтеро — Л.Кук, Пью

Интересные факты:

- В последних 6-ти встречах между данными соперниками было забито 27 голов;

- На отрезке в 11 матчей, когда Лебедями руководил Брэдли, они пропустили большего всех голов в АПЛ (29).

прогноз 1:1

Бернли — Сандерленд

17:00, Терф Мур

Несмотря на далеко не самую лучшую игру, Бордовые сумели выжать максимум очков из матча с Миддлбсро, в очередной раз подтвердив свою силу на Терф Мур. Сандерленд в прошлом туре ничего не смог поделать с Юнайтед, но команде Мойеса нынче по силам лишь примерно равные соперники.

Если лазарет Черных котов традиционно переполнен и пополняется все новыми игроками (Пикфорд), то у Бернли кадровых проблем практически нет. Не сможет играть лишь Хендрик, да и то по причине дисквалификации, а по поводу Марни решение будет принято непосредственно перед матчем.

Подопечные Шона Дайча в домашних стенах зачастую действуют смело, поэтому игра с Сандерлендом не должна в этом плане стать исключением. Мойес сумел навести порядок в новой команде, так что несмотря на травмы, наверняка постарается получить максимум очков на Терф Мур, а это вполне может привести к результативному матчу.

Не сыграют: Макнэйр, Каттермол, Гуч, Уотмор, Кирххофф, Пикфорд (все — Сандерленд)

Под вопросом: Марни — Манкильо, Пиенаар, Родвелл

Дисквалификации: Хендрик (Бернли)

Интересные факты:

- Черные коты не побеждали в заключительных поединках года на протяжении 8-ми лет, проиграв 4 раза;

- В текущем розыгрыше АПЛ только Тоттенхэм (7) и Челси (8) побеждали больше раз в домашних стенах, чем Бернли (6);

- Сандерленд добыл только 1 победу в 10-ти последних матчах с новичками элиты, проиграв 5 раз.

прогноз 2:2

Лестер — Вест Хэм

17:00, Кинг Пауэр Стэдиум

Если брать поражение Лис в поединке с Эвертоном, то ему найдется объяснение в виде дисквалификаций важных игроков, а вот оправдать наличие только двух побед в 10-ти последних турах Раньери куда сложнее. У Вест Хэма же наоборот в последнее время все складывается прекрасно с точки зрения получения очков — Молотобойцы добыли 3 победы кряду.

С одной стороны, потери команды Билича выглядят внушительно количественно, но если посмотреть детально, то ни один из травмированных и близко не является ключевым игроком для лондонцев, так что на этом фоне потеря Лестера в лице Варди выглядит куда большей проблемой. В прошлом туре не могли из-за дисквалификаций играть Хут и Фухс, но теперь они оба вернутся в стартовый состав и добавят надежности обороне Лис.

Близость к зоне вылета должна не на шутку беспокоить Раньери, поэтому заставит итальянца действовать максимально прагматично и любой ценой постараться взять очки. Несмотря на уверенность, полученную от побед, Вест Хэм наверняка постарается хотя бы не проиграть на Кинг Пауэр, так что высокой результативности от данной встречи ждать не стоит.

Не сыграют: Тере, Сако, Дзадза, Арбелоа, Оксфорд, Байрэм (все — Вест Хэм)

Под вопросом: Коллинз (Вест Хэм)

Дисквалификации: Варди (Лестер)

Интересные факты:

- Молотобойцы сумели в гостях одолеть действующего чемпиона лишь однажды в 20-ти матчах АПЛ (Юнайтед в декабре 2001 года), уступив 18 раз;

- С начала прошлого сезона Микейл Антонио (16) забил на 5 голов больше, чем любой другой игрок Вест Хэма;

- Лестер (17 очков) выдал 2-й худший старт в истории элитных дивизионов для чемпионов после Ипсвича (15) в сезоне 1962/63.

прогноз 1:1

Челси — Сток

17:00, Стэмфорд Бридж

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Команда Конте продолжила свою невероятную победную серию в игре с Борнмутом и подходит в ранге однозначного фаворита к поеиднку с Гончарами. После удачных результатов в поединках с далеко не самыми сильными командами, Сток продемонстрировал свою неспособность противостоять грандам в большей мере из-за слабости организации игры в обороне.

За исключением Терри травмированных игроков в стане Челси нет, но не сможет играть Педро из-за перебора желтых карточек. Отсуствие разыгравшегося испанца будет хоть и большой, но восполнимой потерей для Синих, поскольку после дисквалификации вернется Диего Коста, а также Канте. Хьюз не сможет рассчитывать на Арнаутовича, но вернулся к тренировкам Бардсли, хотя он вряд ли вытеснит из основы Джонсона.

Тактические изыски Хьюза в виде перехода на схему в три центрбека обернулись провалом в игре с Ливерпулем, так что если валлиец вновь попробует нечто подобное, то вряд ли сможет рассчитывать на очки на Стэмфорд Бридж. Впрочем, нынешний Челси и без того выглядит безоговорочным фаворитом, поэтому шансы Гончаров выглядят весьма скромно.

Не сыграют: Терри — Айрленд, Камерон, Батленд, Муньеса

Под вопросом: Бардсли (Сток)

Дисквалификации: Педро — Арнаутович

Интересные факты:

- Гончары не побеждали в 11-ти гостевых поединках чемпионата с Челси с апреля 1974 года;

- Марк Хьюз ни разу не побеждал на Стэмфорд Бридж в АПЛ в качестве менеджера: 2 ничьи и 8 поражений.

прогноз 3:1

Саутгемптон — Вест Бром

17:00, Сент-Мери Стэдиум

В поединке с Тоттенхэмом подопечные Пьюэля очень мощно начали игру, но сами же и не сумела выдержать заданный темп, на что француз наверняка должен был обратить внимание и сделать выводы. Дрозды стояли стеной в поединке с Канонирами и лишь немного не удержали ничью, поэтому в грядущей встречи со Святыми могут вновь использовать обонительную стратегию, которая в их исполнении выглядит очень уверенно.

Помимо отсутствия нескольких важных игроков Саутгемптону не сможет помочь еще и Редмонд, которого удалил Дин в игре со Шпорами. Несмотря на спорность решения арбитра, Святые решили не подавать апелляцию, поэтому теперь не досчитаются важной атакующей единицы. А вот у Дроздов с кадрами полный порядок — играть не сможет лишь проблемный Бераино.

Учитывая манеру игры Вест Брома, который делает ставку на защиту и стандарты, Саутгемптон вряд ли будет слишком раскрываться, чтобы не пропустить контратаку, поэтому данная встреча наверняка не будет наполнена забитыми голами.

Не сыграют: Пье, Таргетт, Остин, Гардош, Класи — Бераино

Под вопросом: Эванс (Вест Бром)

Дисквалификации: Редмонд (Саутгемптон)

Интересные факты:

- Святые проиграли лишь раз в последних 6-ти домашних матчах АПЛ с Дроздами, добыв 3 победы;

- Вест Бромвич лишь раз не пропустил в 13-ти предыдущих вызедных поединках;

- Робсон-Кану больше любого другого игрока в лиге выходил на замену в нынешнем сезоне (13 раз), проведя на поле всего 96 минут.