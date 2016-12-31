Англия

Защитник Сток Сити Глен Джонсон попал в сферу интересов Молотобойцев.

По данным издания The Sentinel, Вест Хэм планирует усилиться 32-летним правым беком в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Джонсон уже выступал за Молотобойцев в первой половине сезона 2002/03, проведя 15 матчей в АПЛ и 1 поединок в Кубке Англии.

Контракт опытного англичанина с Гончарами рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне на счету Джонсона 10 игр в АПЛ и 1 матч в Кубке Лиги.