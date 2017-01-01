Англия

Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико Сауля и форварда Антуана Гризманна.

Сауль и Гризманн являются лидерами Атлетико. Оба футболиста недавно продлили контракты с Матрасниками.

Сообщается, что суммарная клаусула футболистов составляет 145 млн фунтов.

Тем не менее, The Times утверждает, что Манчестер Юнайтед намерен сделать предложение по их трансферу. Красные Дьяволы надеются, что им удастся сбить цену в ходе переговоров.

После 19 туров Манчестер Юнайтед идет на 6-м месте в Премьер-лиге, Атлетико находится на той же позиции в Ла Лиге после 16 туров.