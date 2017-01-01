Англия

Хорошая игра защитников Фила Джонса и Маркоса Рохо, а также возвращение в строй Эрика Байлли убедили Жозе Моуриньо, что покупка центрбека Бенфики Виктора Линделофа не является обязательной.

В ноябре стало известно, что МЮ сделал Линделофа своей приоритетной трансферной целью на зиму. Однако источники Sky Sports сообщают, что после уверенной игры Маркоса Рохо и Фила Джонса, а также возвращения в строй Эрика Байлли манкунианцы передумали покупать Виктора.

Впрочем, источники в Португалии утверждают, что у Бенфики по-прежнему есть предложение от МЮ по Линделофу, равное 38 млн фунтов.

Швед оказался вне заявки Бенфики на матч против Пасуша в четверг. Тем не менее, главный тренер Орлов Руи Витория утверждает, что это не связано с возможным трансфером.