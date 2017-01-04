Англия

Красные дьяволы летом могут попробовать усилиться защитником Реала Пепе и хавбеком Джеймса Родригеса.

По информации издания The Manchester Evening News, менеджер Юнайтед Жозе Моуриньо раздумывает над возможностью приглашения двух игроков Сливочным следующим летом.

Если контракт Родригеса с Реалом рассчитан до лета 2020 года, то соглашение Пепе с мадридским клубом действительно до конца текущего сезона, поэтому он может достаться манкунианцам бесплатно.

В нынешней кампании на счету Родригеса 8 матчей в Примере и 1 точный удар, а Пепе провел 10 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.