Красные дьяволы летом могут попробовать усилиться защитником Реала Пепе и хавбеком Джеймса Родригеса.
Дж.Родригес, Пепе, AFP
04 января 2017, 12:31
По информации издания The Manchester Evening News, менеджер Юнайтед Жозе Моуриньо раздумывает над возможностью приглашения двух игроков Сливочным следующим летом.
Если контракт Родригеса с Реалом рассчитан до лета 2020 года, то соглашение Пепе с мадридским клубом действительно до конца текущего сезона, поэтому он может достаться манкунианцам бесплатно.
В нынешней кампании на счету Родригеса 8 матчей в Примере и 1 точный удар, а Пепе провел 10 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.