Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не внес ясности в ситуации с контрактом капитана Джона Терри.

Вчера Синие обыграли Питерборо, а 36-летний защитник команды Джон Терри заработал удаление на 67-й минуте.

"Контракт Терри — важная тема, в которой не только я буду принимать участие. Я рад за Джона ведь он показывает запредельную приверженность, когда играет и даже тогда, когда нет", — начал наставник Челси.

"Он очень сильно мне помогает в раздевалке. Это очень хороший игрок и, прежде всего, человек. Сейчас важно продолжать работать ведь впереди вторая часть сезона. После этого мы посмотрим, что случится", — резюмировал Конте.

В нынешнем сезоне Терри сыграл восемь матчей.