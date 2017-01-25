Англия

Защитник Барнсли Джеймс Бри заключил долгосрочное трудовое соглашение с Астон Виллой.

Стоит отметить, что 19-летний фулбек является воспитанником Дворняг, за первую команду которых выступал с лета 2014 года.

Как сообщает официальный сайт Астон Виллы, Бри поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

После 27 сыгранных туров текущего розыгрыша английского Чемпионшипа Вилла с 36 очками в активе расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы.

В текущем сезоне Бри отыграл за Барнсли во всех турнирах 22 матча, отметившись 2 ассистами.