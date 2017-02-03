Англия

Испанский менеджер Сорок Рафаэль Бенитес похоже, что все-таки останется управлять командой и после завершения текущего сезона.

Совсем недавно появилась информация, согласно которой, Рафаэль Бенитес может в конце этого сезона покинуть пост главного тренера Ньюкасла, ныне занимающего второе место в Чемпионшипе.

Однако, по сообщениям издания Sky Sports, испанский специалист не намерен менять текущее место работы, несмотря на некие разногласия с руководством Сорок.

По словам Рафы, на данный момент он занят проблемой, как вернуть Ньюкасл в элиту английского футбола, а не тем, что его пожелания относительно покупок футболистов в зимнее трансферное окно были проигнорированы.

"Мы закончили траты в зимнее трансферное окно. У нас имеются в распоряжении хорошие футболисты, в которых я целиком и полностью уверен. Моим приоритетом на данный момент остается скорая игра против Дерби".

"Что касается моего возможного ухода, то сейчас я не намерен это обсуждать. Я готов бороться за три очка в следующей игре, которые, несомненно, должны нам помочь выйти в АПЛ", — резюмировал наставник Ньюкасла.

В текущем сезоне Сороки, после 28 сыгранных туров, занимают в турнирной таблице вторую позицию, отставая лишь на один пункт от лидирующего в чемпионате Брайтона.