Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заинтересовал Барсу и Реал.

Последние две игры чемпионата 28-летний аргентинец начинал на скамейке запасных, что породило новый виток слухов о том, что форвард может покинуть Этихад.

Marca пишет, что Барса и Реал следят за тем, как будет развиваться ситуация вокруг игрока.

В Барселоне желают подписать Агуэро, ведь тот в очень близких отношениях с Лионелем Месси.

Сам же игрок заявил, что будет думать о своем будущем лишь летом.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 18 голов и отдал 1 ассист в 26-ти матчах. Его контракт рассчитан до лета 2019-го.