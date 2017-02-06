Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заинтересовал Барсу и Реал.
REUTERS
06 февраля 2017, 22:32
Последние две игры чемпионата 28-летний аргентинец начинал на скамейке запасных, что породило новый виток слухов о том, что форвард может покинуть Этихад.
Marca пишет, что Барса и Реал следят за тем, как будет развиваться ситуация вокруг игрока.
В Барселоне желают подписать Агуэро, ведь тот в очень близких отношениях с Лионелем Месси.
Сам же игрок заявил, что будет думать о своем будущем лишь летом.
В нынешнем сезоне Агуэро забил 18 голов и отдал 1 ассист в 26-ти матчах. Его контракт рассчитан до лета 2019-го.