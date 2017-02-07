Англия

Футболистов действующего чемпиона Англии ожидает серьезное ухудшение финансовых условий, если они не смогут сохранить прописку в Премьер-лиге.

Как информирует издание The Times, руководство Лис пойдет на почти двукратное уменьшение заработной платы игроков в случае вылета команды из элитного дивизиона.

В текущем календарном году Лестер провел 5 матчей АПЛ, но пока не забивал, оставаясь единственной командой среди 4-х профессиональных английских дивизионов, которой не удалось это сделать.

После 24-х туров в Премьер-лиге в активе команды Раньери 21 очко и 16-я строчка. От зоны вылета Лис отделяет всего 1 пункт.