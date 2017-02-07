Ман Сити хочет за Агуэро значительно больше 80-ти миллионов фунтов

Манчестер Сити выставил ценник на форварда команды Серхио Агуэро.
серхио агуэро, twitter
07 февраля 2017, 21:05
В последних двух матчах АПЛ аргентинец начинал матч на скамейке запасных, в то время как наставник команды Хосеп Гвардиола доверял место на острие новичку Габриэлю Жезусу.
В Сити заявляли, что хотят сохранить нападающего, однако The Times сообщает, что такие слова не отпугнули владельцев ПСЖ и те попытаются приобрести Агуэро.
В случае, если чемпионы Франции будут делать запрос по 28-летнему нападающему, Манчестер Сити выставит серьезный счет за игрока — англичане будут требовать "значительно больше 80-ти миллионов фунтов".
ПСЖ же, в свою очередь, уже обдумывает как реструктизировать ведомости, чтобы оставить в них место для серьезной зарплаты Агуэро — около 250 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне Агуэро забил 18 голов и отдал 1 ассист в 26-ти матчах. Его контракт рассчитан до лета 2020-го. В Манчестер Сити рассчитывают на форварда, который в команде с лета 2011-го, когда перебрался из Атлетико за 36 миллионов евро.
Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт считает, что у ПСЖ больше шансов подписать Алексиса Санчеса из Арсенала, чей контракт истекает через полтора года, однако французский клуб больше манит возможность приобрести Серхио Агуэро.