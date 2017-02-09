Англия

Форвард Яннис Салибур всё же останется в Генгаме и в Халл не перейдет.

Халл в январе мог подписать за 10 млн. евро Салибура, но трансфер всё же не состоялся.

Тигры уже согласовали трансфер, но документы не успели оформить вовремя и переход сорвался. Яниис же решил вернуться в Генгам.

Халл обратился в ФИФА, но Федерация отказала англичанам в их апелляции.

Интересно, что Тигры держали свободным 25-е место в заявке именно для Салибура.

Салибур в текущем чемпионате забил 5 голов в 21-м матче.