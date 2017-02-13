Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не исключает уход летом аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

Агуэро перешел в Манчестер Сити в 2011 году из Атлетико за 45 млн евро. С тех пор Серхио неизменно был игроком основы и одним из лидеров клуба. В одной только Премьер-лиге на счету аргентинца более 100 мячей за Голубую луну.

В нынешнем сезоне на счету Серхио 18 голов за Горожан в 26 матчах во всех турнирах, однако будущее игрока в клубе при Хосепе Гвардиоле остается туманным. После прихода в команду зимой Габриэля Жезуса Агуэро вынужден довольствоваться ролью запасного и поэтому может покинуть клуб.

Сити якобы готов расстаться с Агуэро, но более, чем за 80 млн фунтов. Интерес к игроку уже проявили Интер, Реал и Барселона.

"Я не знаю, что будет в конце сезона. Понимаю, как сложно найти топ-нападающего, так что хотел бы, чтобы Серхио остался. Но не знаю, как все сложится", — заявил Гвардиола.

"Серхио знает мои намерения и планы клуба. Я его продавать не желаю, пока он сам не пожелает уйти".

"Причина, по которой не играл Агуэро в последних двух матчах – это то, что Лерой Сане, Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг играли изумительно. Вот и все".

Перед началом этой кампании еще один знаковый игрок в новейшей истории Горожан был вынужден покинуть клуб – голкипер Джо Харт отправился в аренду в Торино.